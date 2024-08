Em todo ES

Ifes abre mais de 4 mil vagas em curso técnicos de graça

Interessados poderão se inscrever de 5 de agosto a 13 de setembro; oportunidades são para técnicos integrados e técnicos concomitantes e subsequentes

5 min de leitura min de leitura

Oportunidade para estudar no Ifes. (Fernando Madeira)

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir 4.117 vagas em cursos técnicos integrados (Edital 53/2024) e técnicos concomitantes e subsequentes (Edital 54/2024). As oportunidades estão distribuídas em 22 campi da instituição em todo Estado. Os alunos não pagam pelos cursos.

Os interessados poderão se inscrever de 5 de agosto a 13 de setembro, no site do Ifes.

Para os cursos técnicos integrados, a taxa de inscrição é de R$ 85, enquanto que para os técnicos concomitantes e subsequentes, é de R$ 65. É possível pedir isenção do valor de 5 a 30 de agosto, conforme os critérios estabelecidos em cada edital. O pedido deve ser feito no sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.

A seleção dos estudantes dos cursos técnicos integrados será feita por meio de prova objetiva, com 40 questões. O exame está agendado para o dia 20 de outubro.

O processo seletivo para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes será por análise de histórico.

Os selecionados vão estudar no 1º semestre de 2025. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (1º).

As regras da seleção prevêem cotas chamadas de Ações Afirmativas (AA) e têm subdivisões de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência. Segundo o Ifes, os inscritos em vagas de cota concorrem primeiro para as oportunidades da ampla concorrência. Se não conseguirem a nota necessária, então concorrem nas oportunidades de cotas.

QUEM PODE SE INSCREVER

Os cursos técnicos integrados são voltados para estudantes que fazem a formação profissional junto com o ensino médio. Neste caso, é necessário ter terminado o ensino fundamental.

Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.

Há ainda os cursos técnicos do Proeja voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não têm o ensino médio. O edital já foi publicado e os interessados podem se inscrever a partir do dia 2 de setembro.

Confira os cursos

ALEGRE

Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas

Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas

Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas

ARACRUZ

Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas

Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas

Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Administração (Integrado) - Matutino: 40 vagas

Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Eletromecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas

Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas

Informática (Integrado) - Matutino: 40 vagas

Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 20 vagas

Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas

CARIACICA

Administração (Integrado) - Integral: 36 vagas

Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas

Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 36 vagas

Portos (Integrado) - Integral: 36 vagas

Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas

CEFOR

Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas

CENTRO-SERRANO

Administração (Integrado) - Integral: 120 vagas

Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas

COLATINA

Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas

GUARAPARI

Administração (Integrado) - Vespertino: 40 vagas

Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas

Mecânica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas

Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas

IBATIBA

Agricultura (Subsequente) - Noturno: 35 vagas

Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas

Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas

ITAPINA

Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas

Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas

Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas

Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas

LINHARES

Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas

MONTANHA

Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas

Agropecuária (Integrado) - Integral: 110 vagas

NOVA VENÉCIA

Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Edificações (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Mineração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Mineração (Concomitante) - Noturno: 40 vagas

Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

PIÚMA

Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 72 vagas

Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Pesca (Integrado) - Matutino: 72 vagas

Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

SANTA TERESA

Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas

Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas

Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas

SÃO MATEUS

Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas

Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas

Mecânica (Integrado) - Matutino: 64 vagas

Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas

SERRA

Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas

Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas

Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Administração (Integrado) - Matutino: 96 vagas

Agroindústria (Integrado) - Matutino: 96 vagas

VIANA

Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas

VILA VELHA

Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas

Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas

Química (Concomitante) - Vespertino: 40 vagas

VITÓRIA

Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas

Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas

Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas

Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 16 vagas

Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas

Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Mecânica (Concomitante) - Vespertino: 18 vagas

Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 16 vagas

Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas

Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta