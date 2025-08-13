Qualificação

Vale lança Programa de Formação Profissional com vagas no ES

As oportunidades são para os cursos de soldador, mecânico de máquina industrial e eletricista industrial, distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:39

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira

A Vale está com inscrições abertas para 112 vagas no Espírito Santo em cursos que serão oferecidos por meio do Programa de Formação Profissional (PFP). As oportunidades são para as qualificações de soldador, mecânico de máquina industrial e eletricista , distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

A iniciativa será desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Vitória, com o objetivo de fomentar a empregabilidade e a qualificação no Estado.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal de até R$ 2.120, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, auxílio para atividade física, acesso ao Apoiar (programa de suporte jurídico, financeiro e psicológico), vale-refeição ou refeitório, vale-alimentação e transporte, quando aplicável.

As pessoas interessadas devem se candidatar até o dia 25 de agosto pelo site vale.com/programa-de-formacao-profissional.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e ter concluído o ensino médio regular ou curso técnico, conforme a exigência de cada vaga. A prioridade, segundo a Vale, será para mulheres.

A seleção será feita totalmente on-line, com etapas que incluem inscrições, avaliações, dinâmicas de grupo, entrevistas com gestores da Vale, entrega de documentação e exames médicos.

A previsão é de que as turmas iniciem em novembro deste ano. A formação terá duração de aproximadamente 18 meses e será conduzida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os selecionados terão treinamentos teóricos e práticos que vão abranger os principais processos das áreas de mineração, pelotização, porto e ferrovia. Por meio de uma estratégia de formação prática diretamente nas operações da Vale (on the job training), o programa desenvolve profissionais para o ambiente industrial, consolidando o conhecimento por meio da experiência aplicada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta