Vale lança Programa de Formação Profissional com vagas no ES

As oportunidades são para os  cursos de soldador, mecânico de máquina industrial e eletricista industrial, distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:39

A Vale está com inscrições abertas para 112 vagas no Espírito Santo em cursos  que serão oferecidos por meio do Programa de Formação Profissional (PFP). As oportunidades são para as qualificações de soldador, mecânico de máquina industrial e eletricista , distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

A iniciativa será desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Vitória, com o objetivo de fomentar a empregabilidade e a qualificação no Estado.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal de até R$ 2.120, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, auxílio para atividade física, acesso ao Apoiar (programa de suporte jurídico, financeiro e psicológico), vale-refeição ou refeitório, vale-alimentação e transporte, quando aplicável.

As pessoas interessadas devem se candidatar até o dia 25 de agosto pelo site vale.com/programa-de-formacao-profissional

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e ter concluído o ensino médio regular ou curso técnico, conforme a exigência de cada vaga. A prioridade, segundo a Vale, será para mulheres.

A seleção será feita totalmente on-line, com etapas que incluem inscrições, avaliações, dinâmicas de grupo, entrevistas com gestores da Vale, entrega de documentação e exames médicos.

A previsão é de que as turmas iniciem em novembro deste ano. A formação terá duração de aproximadamente 18 meses e será conduzida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os selecionados terão treinamentos teóricos e práticos que vão abranger os principais processos das áreas de mineração, pelotização, porto e ferrovia. Por meio de uma estratégia de formação prática diretamente nas operações da Vale (on the job training), o programa desenvolve profissionais para o ambiente industrial, consolidando o conhecimento por meio da experiência aplicada.

