Prefeitura da Serra abre vagas em novos curso de qualificação de graça

Oportunidades são voltadas para moradores da Serra em situação de vulnerabilidade social e começam nos meses de setembro e outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:11

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois novos cursos profissionalizantes de graça por meio do Programa Qualis Serra. As oportunidades são para as qualificações de Massagista (240h) e Gastronomia como Atrativo Turístico no Espírito Santo (20h).

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

As matrículas podem ser realizadas até o dia 17 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site da prefeitura. O resultado será divulgado no dia 18 de agosto.

As aulas estão previstas para começarem em setembro, no caso do curso de Massagista, e em outubro, para o de Gastronomia.

REQUISITOS

As qualificações são voltadas, prioritariamente, para moradores da Serra que atendam aos seguintes critérios:

  • Morar no município (com apresentação de comprovante de residência em nome do inscrito ou de familiar de 1º grau);

  • Estar desempregado (apresentação da CTPS e declaração de não ocupação de cargo público);

  • Estar em situação de vulnerabilidade social (beneficiários de aluguel social, egressos do sistema penal, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas assistidas pelo CRAS/CREAS, casas de acolhimento, população em situação de rua e adolescentes em medida socioeducativa);

  • Estar inscrito no CadÚnico (com cadastro atualizado até março de 2025);

  • Estar cadastrado no Sine Serra;

  • Ter a partir de 16 anos completos;

  • Ter o Ensino Fundamental incompleto;

  • Pessoas com deficiência (sem restrição motora), mediante apresentação de laudo médico.

A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani, ressalta que os cursos são uma chance para que as pessoas possam se qualificar para o mercado de trabalho, com cursos gratuitos e voltados especialmente para quem mais precisa.

“Nosso compromisso é ampliar o acesso à formação profissional, promover a inclusão e gerar emprego e renda para os moradores da Serra”, destaca.

Mais informações; pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones: (27) 98182-1229 / 98182-1257.

