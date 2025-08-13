Prefeitura da Serra abre vagas em novos curso de qualificação de graça

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:11
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois novos cursos profissionalizantes de graça por meio do Programa Qualis Serra. As oportunidades são para as qualificações de Massagista (240h) e Gastronomia como Atrativo Turístico no Espírito Santo (20h).
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
As matrículas podem ser realizadas até o dia 17 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site da prefeitura. O resultado será divulgado no dia 18 de agosto.
As aulas estão previstas para começarem em setembro, no caso do curso de Massagista, e em outubro, para o de Gastronomia.
REQUISITOS
As qualificações são voltadas, prioritariamente, para moradores da Serra que atendam aos seguintes critérios:
A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani, ressalta que os cursos são uma chance para que as pessoas possam se qualificar para o mercado de trabalho, com cursos gratuitos e voltados especialmente para quem mais precisa.
“Nosso compromisso é ampliar o acesso à formação profissional, promover a inclusão e gerar emprego e renda para os moradores da Serra”, destaca.
Mais informações; pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones: (27) 98182-1229 / 98182-1257.
