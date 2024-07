Sedu do ES abre mais de 1.000 vagas em cursos técnicos de graça

Oportunidades estão distribuídas pelos seguintes municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Serra e Vitória

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. As aulas acontecem em parceria com o Sistema S e os alunos não pagam pelas qualificações.