Reta final de inscrição para curso com bolsa da Petrobras no ES; veja prazo

IFES de São Mateus é um dos pólos onde serão oferecidos os cursos Crédito: Reprodução/IFES

Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e As inscrições para cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos oferecidos pela Petrobras terminam no próximo dia 23. São 120 vagas distribuídas para os municípios de Aracruz São Mateus . Para participar, o único pré-requisito é que os candidatos tenham concluído pelo menos o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série).

Os cursos do programa Autonomia e Renda Petrobras, oferecidos em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , são presenciais e destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, de baixa renda ou sem carteira assinada e dá prioridade às mulheres, pessoas com deficiência, pretos e pardos, transgêneros, travestis, indígenas, quilombolas e refugiados.

Os participantes selecionados receberão bolsas-auxílio de R$ 660 mensais durante o período de realização dos cursos. Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa será de R$ 858 mensais. Além do pagamanto, o programa oferece aulas de reforço em Português e Matemática e acompanhamento com psicólogas e profissionais de serviço social. Em algumas cidades, haverá uma área para crianças, onde elas poderão ficar enquanto seus pais estudam.

Janio Gloria de Oliveira, coordenador do programa no Ifes, diz que um dos objetivos é aperfeiçoar a mão de obra dos moradores dessas regiões. "Os cursos incluem atividades extracurriculares e metodologias de ensino adaptadas, além de suporte à saúde mental e inclusão digital. A ideia é contribuir para a permanência dos participantes e prepará-los para atender às demandas regionais da indústria do setor de óleo e gás."

Como se inscrever?

As inscrições vão até o dia 23 de agosto e podem ser feitas de graça pelo site do Programa Autonomia e Renda Petrobras (clique aqui) . Basta o candidato colocar os dados na ficha e anexar os documentos que foprem pedidos. A seleção é por sorteio, e o resultado da seleção sai no dia 3 de setembro. As aulas começam dia 23 de setembro.

Cursos com inscrições abertas

Muitos dos cursos com inscrições abertas são relacionadas ao setor de petróleo e gás e em quatro cidades daqui do Espírito Santo, e nos turnos da tarde ou da noite. Veja: