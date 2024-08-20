Mais de 9 mil vagas em cursos para aprender uma profissão de graça no ES

Quem quer aprender uma profissão para dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Estão abertas no Espírito Santo mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional de graça. São 8.305 destinadas ao público em geral e 1.010 somente para mulheres.
As oportunidades estão distribuídas por 40 cidades e as aulas serão presenciais para mais de 60 opções de cursos. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2024, no site do Qualificar ES. O candidato pode fazer duas inscrições por CPF e e-mail.
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 16 de setembro. A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro e municípios prioritários. Os cursos estão previstos para serem realizados de 24 de setembro a 5 de dezembro, conforme a carga horária que varia de 90 a 120 horas.
Só terá direito ao certificado do curso quem tiver presença de, no mínimo, 75% da carga horária. Os alunos do Eixo de Gastronomia recebem um kit empreendedor ao final da qualificação, desde que o mesmo tenha sido aprovado.
Os cursos são oferecidos pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Confira os cursos
- Agente comunitário de saúde
- Agente de combate à endemias
- Almoxarife
- Assistente administrativo
- Assistente de contabilidade
- Assistente de faturamento
- Assistente de logística
- Assistente de logística portuária
- Assistente de secretaria escolar
- Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de departamento financeiro
- Auxiliar de farmácia e manipulação
- Auxiliar de licitação de compras
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- Balconista de farmácia
- Balonista designer
- Berçarista
- Biscoitos caseiros
- Bolos e suas variações
- Comida de boteco
- Confeccionador de bolsas
- Costura
- Cuidador de idosos
- Cuidador de pessoas com deficiência
- Cuidador infantil
- Decoração de festas
- Depilação
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- Doces para festas
- Eletricista instalador predial de baixa tensão
- Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
- Escova e penteados
- Excel avançado
- Gestão de salão de beleza e barbearia
- Informática avançada
- Informática básica
- Informática e redes sociais
- Informática intermediária
- Inglês básico
- Inglês intermediário
- Maquiagem
- Marketing digital
- Massas italianas
- Massagem com ênfase em reflexologia
- Moda casa
- Moda pet
- Montador e reparador de computadores
- Operador de caixa
- Panificação
- Pizzaiolo
- Porteiro
- Preparação de buffet
- Preparação de salgados
- Preparação para festas
- Recepcionista
- Recreador infantil
- Segurança do trabalho
- Técnicas de atendimento e vendas
- Tortas e massas
- Word e excel
Confira as cidades onde há vagas
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- Conceição da Barra
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Linhares
- Marataízes
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muqui
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Piúma
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Mais de 9 mil vagas em cursos para aprender uma profissão de graça no ES