Corolla fica atravessado no canteiro após acidente com carreta na Serra

A traseira do Toyota Corolla ficou no meio da faixa da esquerda da pista no sentido Norte, interrompendo o fluxo momentaneamente, segundo a Eco 101, concessionária responsável pelo trecho da BR 101. O trânsito para quem trafegava na direção contrária também ficou lento, pois a faixa da direita, onde estava a carreta envolvida, também foi interrompida. A Eco 101 informou que ambas as pistas só foram liberadas cerca duas horas após a colisão.