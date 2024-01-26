Corolla fica atravessado no canteiro após acidente com carreta na Serra

Um carro ficou atravessado no canteiro central no km 262,9, da BR 101, na altura dos bairro Barro Branco, na Serra, após acidente entre uma carreta e outros dois carros (veja vídeo acima). Os veículos seguiam sentido Sul, em direção a Vitória, quando ocorreu a batida na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 7h30. A dinâmica do acidente não foi divulgada e não houve feridos.
A traseira do Toyota Corolla ficou no meio da faixa da esquerda da pista no sentido Norte, interrompendo o fluxo momentaneamente, segundo a Eco 101, concessionária responsável pelo trecho da BR 101. O trânsito para quem trafegava na direção contrária também ficou lento, pois a faixa da direita, onde estava a carreta envolvida, também foi interrompida. A Eco 101 informou que ambas as pistas só foram liberadas cerca duas horas após a colisão.
A concessionária informou que foram usados guincho, ambulância e viatura de inspeção na ocorrência.