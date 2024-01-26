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Tristeza

Após chuva, muita lama e livros destruídos em creche de Afonso Cláudio

Cmei Dioclézio Tosta das Neves, localizado no distrito de Fazenda Guandu, ficou tomado pela lama após temporal que atingiu município na noite de quinta-feira (25)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jan 2024 às 13:12

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 13:12

Livros e materiais são perdidos após creche ser tomada pela lama em Afonso Cláudio
Funcionários fazendo a limpeza de móveis do centro de ensino Crédito: Leitor A Gazeta
Uma creche ficou tomada pela lama após o forte temporal que atingiu Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (25). Livros didáticos e outros materiais do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dioclézio Tosta das Neves, localizado no distrito de Fazenda Guandu, foram perdidos.
"Quando chegamos conseguimos tirar apenas algumas coisas porque o nível da água tava muito alto e continua chovendo [..]. É muito triste vivenciar tudo isso porque é o local que a gente trabalha, o lugar que a gente ama"
Tatiani Zambom - Diretora do Cmei Dioclézio Tosta das Neves
Nesta sexta-feira (26), um mutirão de limpeza está sendo realizado no centro de educação, com funcionários da comunidade, da Secretaria de Educação e da prefeitura. Por meio de nota, o município informou que um carro-pipa foi usado na ação. Segundo a Administração, a situação não foi pior porque os alunos estão no período de férias e a escola não precisou abrir para as aulas.
“Vemos essa perda tão grande, mas, mesmo em meio a tantos materiais que se foram, graças a Deus nenhuma vítima foi perdida. É trabalhar agora para reconstruir tudo aquilo que a gente tinha”, conclui a diretora.

Livros e materiais são perdidos após creche ser tomada pela lama em Afonso Cláudio

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Afonso Cláudio foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira. A Defesa Civil do município informou que a chuva caiu em um curto período e o rio encheu muito, por isso houve registro de alagamento em diversas localidades, além de enxurradas.
No boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na manhã desta sexta-feira (26), consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Ainda não há informações sobre o número de desalojados ou desabrigados na cidade.

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