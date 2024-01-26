Após chuva, muita lama e livros destruídos em creche de Afonso Cláudio

Uma creche ficou tomada pela lama após o forte temporal que atingiu Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (25). Livros didáticos e outros materiais do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dioclézio Tosta das Neves, localizado no distrito de Fazenda Guandu, foram perdidos.
"Quando chegamos conseguimos tirar apenas algumas coisas porque o nível da água tava muito alto e continua chovendo [..]. É muito triste vivenciar tudo isso porque é o local que a gente trabalha, o lugar que a gente ama"
Nesta sexta-feira (26), um mutirão de limpeza está sendo realizado no centro de educação, com funcionários da comunidade, da Secretaria de Educação e da prefeitura. Por meio de nota, o município informou que um carro-pipa foi usado na ação. Segundo a Administração, a situação não foi pior porque os alunos estão no período de férias e a escola não precisou abrir para as aulas.
“Vemos essa perda tão grande, mas, mesmo em meio a tantos materiais que se foram, graças a Deus nenhuma vítima foi perdida. É trabalhar agora para reconstruir tudo aquilo que a gente tinha”, conclui a diretora.
Livros e materiais são perdidos após creche ser tomada pela lama em Afonso Cláudio
Cidade com maior acumulado de chuva
Afonso Cláudio foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira. A Defesa Civil do município informou que a chuva caiu em um curto período e o rio encheu muito, por isso houve registro de alagamento em diversas localidades, além de enxurradas.
No boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na manhã desta sexta-feira (26), consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Ainda não há informações sobre o número de desalojados ou desabrigados na cidade.