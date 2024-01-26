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“Foi um sentimento de desespero”, relata moradora de Afonso Cláudio após temporal

Cidade foi a que mais choveu nas últimas 24h e está em alerta para deslizamentos; regiões no interior ficaram quase inacessíveis
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jan 2024 às 11:19

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 11:19

Moradores do distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, tiveram as casas totalmente tomadas pela água, após as fortes chuvas que atingiram o município na noite desta quinta-feira (25). Patrícia Galvani, uma das moradoras que teve a residência inundada, relatou o desespero vivido quando a água entrou na casa da família.
"Foi um sentimento de desespero. Nunca vi uma coisa dessas. Quando eu vi a água entrando eu saí correndo para pedir ajuda"
Patrícia Galvani - Professora
A moradora reside na casa que fica no andar superior à residência dos pais, onde a água chegou com mais força. Ela conta que, por não estar tão próxima ao Rio Guandu, a casa nunca tinha sido alagada. “Parecia uma tromba d’água. Foi muito rápido”, relata a moradora, que conseguiu recuperar os móveis.

Cidade com maior acumulado de chuva

Afonso Cláudio foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira. A Defesa Civil do município informou que a chuva caiu em um curto período e o rio encheu muito, por isso houve registro de alagamento em diversas localidades, além de enxurradas.
No boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na manhã desta sexta-feira (26), consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Ainda não há informações sobre o número de desalojados ou desabrigados na cidade.

Prefeitura publicou alerta

Nas redes sociais, a prefeitura de Afonso Cláudio publicou alertas para riscos de quedas de barreiras, transbordamento de rios e córregos. Às 2h47 da manhã desta sexta-feira (26), o rio atingiu  5,45 metros. Por volta das 5h da manhã, o nível do rio tinha abaixado no centro da cidade, chegando a 4,83 metros.

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