“Foi um sentimento de desespero”, relata moradora de Afonso Cláudio após temporal

Moradores do distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, tiveram as casas totalmente tomadas pela água, após as fortes chuvas que atingiram o município na noite desta quinta-feira (25) . Patrícia Galvani, uma das moradoras que teve a residência inundada, relatou o desespero vivido quando a água entrou na casa da família.

"Foi um sentimento de desespero. Nunca vi uma coisa dessas. Quando eu vi a água entrando eu saí correndo para pedir ajuda" Patrícia Galvani - Professora

A moradora reside na casa que fica no andar superior à residência dos pais, onde a água chegou com mais força. Ela conta que, por não estar tão próxima ao Rio Guandu, a casa nunca tinha sido alagada. “Parecia uma tromba d’água. Foi muito rápido”, relata a moradora, que conseguiu recuperar os móveis.

Cidade com maior acumulado de chuva

Afonso Cláudio foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira. A Defesa Civil do município informou que a chuva caiu em um curto período e o rio encheu muito, por isso houve registro de alagamento em diversas localidades, além de enxurradas.

No boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na manhã desta sexta-feira (26), consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Ainda não há informações sobre o número de desalojados ou desabrigados na cidade.

Prefeitura publicou alerta