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Aventura em família

De Kombi pelo Brasil, mãe e filho se encantam com cidade do litoral do ES

Percorrendo cidades do litoral do Brasil, Malu Ponce e o Filho, Rafael, passaram pelo Estado e ficaram encantados com Marataízes; veja como foi
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jan 2024 às 16:02

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 16:02

Uma família de Londrina, no Paraná, decidiu iniciar um projeto diferente. Junto ao filho Rafael, de 38 anos, a aposentada Malu Ponce, de 67, tomou uma decisão: percorrer cidades do litoral brasileiro em uma kombi toda reformada. No Espírito Santo, um dos locais que encantou a família foi o município de Marataízes, no Sul do Estado, por onde passaram na última terça-feira (23).
"Eu tava muito cansada com o meu trabalho, exausta mesmo, e decidimos sair de lá e conhecer o Brasil. Eu fiquei 21 anos sem férias, 21 anos só trabalhando. Aí decidi que queria viajar, queria conhecer o Brasil"
Malu Ponce - Aposentada 
Mãe e filho saíram de Londrina em junho de 2023 e já passaram pelo litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e agora percorrem o Espírito Santo, chegando a Marataízes, no Sul do Estado. O destino é Fortaleza, no Ceará, onde pretendem chegar sem nenhuma pressa, só curtindo cada paisagem.
Mãe e filho que viajam o Brasil de kombi passam pelo ES
A passagem pelo litoral de Marataízes foi um dos pontos altos dos viajantes  Crédito: Filipe Vargas

Mudança de hábito

Rafael, que já tinha feito viagens do tipo, explica que um dos pontos mais positivos da viagem são as mudanças de hábitos. “O corpo se movimenta mais, a gente conhece mais lugares, caminha muito mais para conhecer os lugares. Isso mudou tudo para melhor”, explica.
O filho lembra que morar em uma kombi também inclui passar alguns perrengues. O veículo, que a família buscou no interior de São Paulo para ser reformado, passou por pintura, montagem dos móveis, além da parte elétrica. “É uma kombi modelo 94. A gente sempre encontra uma parte de mecânica nela para poder resolver”, conta.
Mãe e filho que viajam o Brasil de kombi passam pelo ES
Mãe e filho que viajam o Brasil de kombi passam pelo ES Crédito: Filipe Vargas
Um dos pontos que os dois precisaram aprender a lidar é com o medo de dormir em locais inusitados, como posto de combustíveis, ou algum ponto no meio da rua. Para tornar tudo mais confortável, os dois só viajam durante o dia e costumam ficar nas cidades por até três dias, prazo que pode ser estendido caso curtam o local em que estão. “Depois você se adapta tão bem a isso que se torna o melhor lugar do mundo [...] Minha casinha é pequenininha, mas eu amo ela”, brinca Malu.
Juntos, mãe e filho aproveitam a oportunidade para conhecer lugares novos e viver novas experiências juntos. As preocupações do início da viagem, como a idade e as dificuldades que teriam pelo caminho, vão ficando cada vez mais distantes. “Eu me preocupei muito, em um primeiro momento, que eu fosse sentir muitas dores, e que eu não fosse suportar. Pelo contrário, eu acho que eu me curei de qualquer dor que eu tivesse. Eu me curei viajando”, conclui Malu.

Mãe e filho que viajam o Brasil de kombi passam pelo ES

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