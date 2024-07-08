Corinthians lamenta morte de torcedores em acidente com van no ES

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (08), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro,… pic.twitter.com/LDWbQ2r8mD