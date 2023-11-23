Confusão em unidade do Iases termina com 17 conduzidos à delegacia no ES

Uma confusão na Unidade de Internação Norte (Unis Norte) do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, no Norte do Estado, na manhã de quarta-feira (22), terminou com 17 pessoas conduzidas à Delegacia Regional da cidade. De acordo com o Iases, três agentes do Instituto sofreram lesões leves ao tentar conter a situação.
Segundo a Polícia Civil, cinco socioeducandos, com idade entre 18 e 19 anos, foram autuados em flagrante por lesão corporal, dano ao patrimônio público, rebelião de presos e corrupção de menores. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares. Além deles, 11 adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio público, rebelião de presos e foram encaminhados novamente ao Iases. Outro adolescente de 15 anos havia sido conduzido à delegacia, mas não foi autuado, sendo encaminhado novamente ao Iases.
Em nota enviada à reportagem, o Iases informou que nesta quinta-feira (23) foi iniciado um procedimento interno para análise dos fatos. "Ao verificar as imagens de videomonitoramento, foi constatado que somente sete dos envolvidos participaram, efetivamente, do fato", comunicou.