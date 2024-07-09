Começa julgamento de trio pela morte de assessor de vereador em Aracruz

Começou às 9h desta terça-feira (9), no Fórum de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, o julgamento do trio acusado da morte do assessor parlamentar Marcos Sales Selvatici. O crime aconteceu em março de 2018. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de tiros no rosto e nas costas no polo industrial do município.
Os réus são Angelo Márcio Oliveira de Moura, Gildo Sebastião dos Santos e Antônio Duarte Sabino. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), eles chegaram a ser presos em 2019, mas acabaram sendo soltos após alvará em 2022. O processo tramitou em segredo de Justiça durante esses seis anos e não há informações divulgadas sobre a participação de cada um deles no crime. Segundo apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, Gildo seria o mandante do crime, e Angelo e Antônio, os executores.
Marcos era assessor do vereador Marcelo Cabral Severino, o Marcelo Nena (na época pelo PSL, hoje filiado ao PSD). Ele trabalhava no gabinete do parlamentar e alugava cães para segurança patrimonial. Na época, a Câmara decretou luto oficial de três dias.