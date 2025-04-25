Com drone, polícia localiza procurado que tentou fugir por telhados no ES

Em seguida, o homem retorna por um buraco que ele mesmo havia feito para tentar fugir e, na rua, é preso pela Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado. Ele foi encontrado com drogas e quase R$ 9 mil.

“Quando chegamos, ele foi pulando de telhado em telhado, se escondendo em várias residência e tivemos que cercar o quarteirão e entramos de casa em casa. Pudemos perceber que ele quebrava as telhas, entrava na casa, se escondia em algum lugar e quando chegávamos no local, ele fugiu pelo telhado de novo, até que acionamos o drone e o localizamos”, explicou chefe da Divisão Especializada de Repressão às Ações Criminosas (Draco), delegado Tarik Halabi Souki.