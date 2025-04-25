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Tráfico de drogas

'Marujada': operação prende quem recebe e cumpre ordens de Marujo em Vitória

Um dos capturados é Jean Finamore Bento, responsável por orquestrar ataques para enfraquecer os rivais e expandir a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2025 às 08:15
Jean Finamore Bento
Jean Finamore Bento, que já foi considerado braço direito do traficante Marujo, foi preso na "Operação Marujada" Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Foragido da Justiça, Jean Finamore Bento, de 25 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (25) em Vitória durante uma operação batizada como "Marujada". Segundo apuração da TV Gazeta, o nome vem do objetivo da ação, que é localizar quem recebe e cumpre ordens do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, preso em março do ano passado – que, por anos, foi considerado o criminoso mais procurado do Espírito Santo
A ação tinha como objetivo cumprir 22 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão. Até a última atualização desta reportagem, sete pessoas (incluindo Jean) haviam sido capturadas e uma arma apreendida.
Jean Finamore era gerente do tráfico no Bairro da Penha e de Conquista, em Vitória, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e crime relacionado ao porte ilegal de arma de fogo, e já foi apontado pela polícia como braço direito de Marujo. Ambos integram a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Investigações também mostravam que Jean, com um comparsa, tinha a missão de tomar áreas que estão sob a influência do grupo criminoso rival, o Terceiro Comando Puro (TCP). Para isso, eles planejavam ataques armados. 

Tentou fugir 

O delegado Alan Moreno, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), estava à frente da operação. Ele contou que, quando viu os agentes, Jean pulou muros e começou a invadir residências de vizinhos. "A equipe não desistiu e conseguiu encontrar ele escondido na casa de outro morador", detalhou. 
Os outros detidos, segundo Moreno, são pessoas ligadas diretamente ao PCV. "Eles falavam diretamente com o Marujo, ou seja, tinham a confiança de conversar com o chefe do tráfico de drogas", ponderou o delegado. 
A operação ocorre em bairros de Vitória, Vila VelhaSerraCariacica e Viana. A ação é da Polícia Civil e conta com apoio de outras forças de Segurança, como a Polícia Penal.

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Bairro da Penha tráfico de drogas Vitória (ES) PCV
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