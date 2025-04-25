'Marujada': operação prende quem recebe e cumpre ordens de Marujo em Vitória

Jean Finamore Bento, que já foi considerado braço direito do traficante Marujo, foi preso na "Operação Marujada" Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A ação tinha como objetivo cumprir 22 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão. Até a última atualização desta reportagem, sete pessoas (incluindo Jean) haviam sido capturadas e uma arma apreendida.

Tentou fugir

O delegado Alan Moreno, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), estava à frente da operação. Ele contou que, quando viu os agentes, Jean pulou muros e começou a invadir residências de vizinhos. "A equipe não desistiu e conseguiu encontrar ele escondido na casa de outro morador", detalhou.