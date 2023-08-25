Cidades do ES recebem alerta de tempestade, granizo e ventos fortes

O calorão deu lugar ao tempo nublado nesta sexta-feira (25), e a previsão é de tempestades em pelo menos 20 municípios do Espírito Santo, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido das 15h até as 22h, mas há expectativa de chuvas durante todo o final de semana.
De acordo com o órgão, estão previstos acumulados de até 50 mm/dia, além de queda de granizo e ventos intensos de 60 km/h.
- Apiacá
- Alegre
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que também vai ter chuva fraca, a partir da tarde, no sábado (26), nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas o sol predomina e não chove. O vento segue com moderada a forte intensidade por todo o litoral.
No domingo (27), a previsão é de chuva para todo o Espírito Santo e as temperaturas diminuem significativamente em todas as regiões capixabas.