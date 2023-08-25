Cidades do ES recebem alerta de tempestade, granizo e ventos fortes

De acordo com o órgão, estão previstos acumulados de até 50 mm/dia, além de queda de granizo e ventos intensos de 60 km/h.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que também vai ter chuva fraca, a partir da tarde, no sábado (26), nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas o sol predomina e não chove. O vento segue com moderada a forte intensidade por todo o litoral.