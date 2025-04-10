Cidades do ES recebem alerta de tempestade e queda de granizo; veja lista

2. Alegre
3. Alfredo Chaves
4. Anchieta
5. Apiacá
6. Atílio Vivacqua
7. Bom Jesus do Norte
8. Brejetuba
9. Cachoeiro de Itapemirim
10. Castelo
11. Conceição do Castelo
12. Divino de São Lourenço
13. Domingos Martins
14. Dores do Rio Preto
15. Guaçuí
16. Guarapari
17. Ibatiba
18. Ibitirama
19. Iconha
20. Irupi
21. Itapemirim
22. Iúna
23. Jerônimo Monteiro
24. Marataízes
25. Marechal Floriano
26. Mimoso do Sul
27. Muniz Freire
28. Muqui
29. Piúma
30. Presidente Kennedy
31. Rio Novo do Sul
32. Santa Maria de Jetibá
33. São José do Calçado
34. Vargem Alta
35. Venda Nova do Imigrante
36. Viana
37. Vila Velha