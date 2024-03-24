'Só deu tempo de pegar as crianças', diz moradora de Mimoso do Sul

“Só deu tempo de pegar as crianças”, disse ela, que tem três filhos. Helena contou que a chuva começou ainda na noite de sexta (22) e que, durante a madrugada do dia segunte, a água invadiu sua residência. “Do lado da minha casa, tem um rio e foi a água desse rio que invadiu a casa. Eu fui pegando o que deu e as crianças.”