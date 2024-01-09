Chuva no ES: alagamentos são registrados em cidades do Norte e Noroeste

Já em Rio Bananal, no Norte do Estado, a chuva deixou as ruas dos bairros Santo Antônio e São Sebastião alagadas. Além disso, a água também invadiu alguns estabelecimentos. Segundo a Defesa Civil da cidade, a chuva durou cerca de uma hora na região. Até o momento não foram registradas ocorrências graves e o órgão segue monitorando a situação no município.