ES recebe dois alertas de chuvas intensas para quatro regiões capixabas

O tempo "virou" na Capital nesta terça (9); a Capital do ES está na área do alerta para chuvas intensas Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo começou a semana com o tempo aberto, mas o sol não deve continuar por muito tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) soltou nesta terça-feira (9) dois alertas para a região Serrana, Grande Vitória, Sul e Noroeste, sendo um de perigo e outro de perigo potencial para chuvas intensas. Ambos valem até as 23h59 desta terça.

Nas cidades com aviso de perigo potencial o órgão informou que pode cair chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nesses locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já as regiões com risco de perigo para chuvas fortes podem esperar queda de 30 a 60 mm/h, além de ventania que pode chegar a 100 km/h.

Perigo potencial (amarelo):

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Itabapoana

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Campos dos Goytacazes

Cariacica

Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

Serra

Teresópolis

Trajano de Moraes

Vargem Alta

Viana

Vila Valério

Vila Velha

Vitória