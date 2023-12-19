Chuva no ES: temporal alaga ruas e derruba árvores em Marilândia

Outra moradora fez um registro do Rio Liberdade, que passa pela cidade, totalmente cheio e quase transbordando. Segundo ela, a chuva durou cerca de 15 minutos, mas foi intensa, acompanhada de muito vento. "Antes da chuva, esse rio estava totalmente vazio. A água veio e 'lavou' todo o rio, pois a chuva veio forte, de uma vez só", comentou.