Chuva no ES: temporal alaga ruas e derruba árvores em Marilândia

Segundo moradores, a chuva durou cerca de 15 minutos; Defesa Civil ainda contabiliza os estragos

A passagem de um temporal pela cidade de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, deixou estragos no município na tarde desta terça-feira (19). Segundo moradores, a chuva durou cerca de 15 minutos, acompanhada de uma forte ventania.