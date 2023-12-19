AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

Chuva no ES: temporal alaga ruas e derruba árvores em Marilândia

Segundo moradores, a chuva durou cerca de 15 minutos; Defesa Civil ainda contabiliza os estragos

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 16:13

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 dez 2023 às 16:13
A passagem de um temporal pela cidade de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, deixou estragos no município na tarde desta terça-feira (19). Segundo moradores, a chuva durou cerca de 15 minutos, acompanhada de uma forte ventania.
Registros recebidos pela reportagem da TV Gazeta mostram as ruas do Centro da cidade alagadas. Em outro vídeo, é possível notar que uma árvore caiu e bloqueou a estrada na localidade conhecida como Pirangi, impossibilitando o acesso de quem seguia  de Colatina para Marilândia. 
Outra moradora fez um registro do Rio Liberdade, que passa pela cidade, totalmente cheio e quase transbordando. Segundo ela, a chuva durou cerca de 15 minutos, mas foi intensa, acompanhada de muito vento.  "Antes da chuva, esse rio estava totalmente vazio. A água veio e 'lavou' todo o rio, pois a chuva veio forte, de uma vez só", comentou.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Marilândia informou que ainda está percorrendo a cidade e contabilizando os estragos deixados pela chuva no município. 

Veja Também

Chuva no ES: alagamentos em Bebedouro, Linhares

ES recebe mais dois alertas de perigo para tempestade e ventos fortes

Temporal em São Mateus faz Guriri amanhecer com avenidas alagadas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva Marilândia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A capixaba Thalita Zampirolli
Cachoeirense Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/08/2026
Denarc deflagra Operação "Xadrez" em Cariacica
Operação mira ramificação do TCP e cumpre 14 mandados de prisão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados