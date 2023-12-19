Chuva no ES: temporal alaga ruas e derruba árvores em Marilândia

A passagem de um temporal pela cidade de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, deixou estragos no município na tarde desta terça-feira (19). Segundo moradores, a chuva durou cerca de 15 minutos, acompanhada de uma forte ventania.
Registros recebidos pela reportagem da TV Gazeta mostram as ruas do Centro da cidade alagadas. Em outro vídeo, é possível notar que uma árvore caiu e bloqueou a estrada na localidade conhecida como Pirangi, impossibilitando o acesso de quem seguia de Colatina para Marilândia.
Outra moradora fez um registro do Rio Liberdade, que passa pela cidade, totalmente cheio e quase transbordando. Segundo ela, a chuva durou cerca de 15 minutos, mas foi intensa, acompanhada de muito vento. "Antes da chuva, esse rio estava totalmente vazio. A água veio e 'lavou' todo o rio, pois a chuva veio forte, de uma vez só", comentou.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Marilândia informou que ainda está percorrendo a cidade e contabilizando os estragos deixados pela chuva no município.