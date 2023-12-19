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Temporal em São Mateus faz Guriri amanhecer com avenidas alagadas

Imagens mostram a principal avenida do balneário no Norte do Espírito Santo, onde fica um posto de saúde, completamente tomada pela água

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 10:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 dez 2023 às 10:58
Avenida principal de Guriri tomada pela água
Avenida principal de Guriri tomada pela água Crédito: Isaac Ribeiro
O balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, amanheceu com ruas alagadas nesta terça-feira (19). Choveu na cidade durante a madrugada e também pela manhã, causando transtorno para os moradores. O repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, registrou cenas da principal avenida do local debaixo d’água e também da Avenida Espera Feliz, onde fica um posto de saúde.
O técnico em panificação e morador de Guriri, César Augusto Vignati, conta que este é um problema recorrente. “Eu costumo brincar em casa. São Pedro resolveu dar um espirro, deu um espirro exagerado e você vê tudo alagado. Sem condições a gente estar passando por isso. Atrapalha tudo. Isso já é (um problema) antigo. Entra gestor, sai gestor e não tomam a atitude necessária”, disse.
A reportagem de A Gazeta tentou mais informações com a Defesa Civil do município sobre o quantitativo de chuva em Guriri. O órgão informou que houve uma chuva muito forte durante 40 minutos que causou os alagamentos. Não há registro de pessoas que precisaram sair de casa. "A Secretaria Municipal de Defesa Social informou que as bombas se sucção já foram acionadas e com o tempo firme logo as ruas alagadas da região central de Guriri estarão desobstruídas. O problema, que existe há décadas, será resolvido de forma definitiva com as obras de macrodrenagem, do Governo do Estado, e que estão em fase de licitação".
Em nota, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que foram registrados 4 mm entre a madrugada e o início desta manhã na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) localizada em São Mateus. O medidor de chuva fica na região do bairro Litorâneo, às margens da BR 101, no outro lado da cidade.
A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), por sua vez, informou, em nota, que o projeto executivo para a realização das obras de Drenagem, Estação de Bombeamento e Pavimentação de Guriri foi concluído conforme cronograma divulgado. "A licitação para execução da obra será realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER)", acrescentou. 
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