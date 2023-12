ES recebe mais dois alertas de perigo para tempestade e ventos fortes

Nas cidades com o alerta laranja, a previsão é de chuva de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h entre esta terça-feira (19) e a quarta-feira (20)

O Espírito Santo recebeu mais dois alertas de tempestade, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até as 10h da manhã de quarta-feira (20). O aviso amarelo, de perigo potencial, vale para 36 cidades, enquanto o laranja, de perigo, abrange 49 municípios. Na segunda-feira (18), após um aviso meteorológico, choveu forte na Grande Vitória e em outras regiões do Estado.