ES recebe alerta de perigo de tempestade para 55 cidades; veja quais

Um homem de 36 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (6), na comunidade de Imburi, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de furtar um computador e uma mangueira de 40 metros da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Tiago Silva Vidal, na comunidade de Curvina.





Segundo a Polícia Civil, ele escalou um muro de cerca de três metros, arrombou um portão e invadiu a sala dos professores para cometer o crime. Outros dois suspeitos foram presos por receptação.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito arrombou um portão de grade e quebrou a janela da sala para levar o objeto. O crime foi registrado nas primeiras horas do dia, quando funcionárias da escola descobriram o arrombamento da sala dos professores. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 4 mil.





Durante o depoimento, o homem confessou o crime e informou onde havia escondido o computador. Ele também admitiu ter furtado a mesma escola no dia 12 de julho, quando levou uma televisão.





Com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes, a Polícia Civil prendeu outros dois homens, de 38 e 35 anos, suspeitos de receber e esconder o computador furtado.





O suspeito de 36 anos foi autuado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Os outros dois responderão por receptação. Segundo a Polícia Civil, os materiais recuperados serão devolvidos à escola.