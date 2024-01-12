Cartórios do ES também poderão emitir nova carteira de identidade

Os cartórios capixabas também poderão emitir, em breve, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que reforçou que a previsão é de que todos os postos de identificação possam emitir o documento até o final do primeiro trimestre deste ano.
Para ajudar a desafogar a produção no setor público, alguns cartórios do Espírito Santo passaram a emitir a primeira e a segunda via da carteira de identidade, também conhecida como Registro Geral (RG), no início de 2023. Essa mesma alternativa será oferecida nos próximos meses para a confecção do novo modelo do documento, que, após dois adiamentos do prazo, começou a ser emitido na quinta-feira (11), para um público restrito. A emissão da CIN será ampliada após a fase de testes.
“Nessa fase serão avaliadas as aplicações, bem como também serão avaliadas todas as integrações com os sistemas do Governo Federal. Estando tudo de acordo, a emissão do documento será expandida para todos os postos de identificação do Estado, o que se pretende fazer até o final do primeiro trimestre desse ano", frisou a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).