A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) vai começar a ser emitida no Espírito Santo na próxima quinta-feira (11), cumprindo o prazo estabelecido pelo governo federal, conforme informou a Polícia Civil (PC-ES). Inicialmente, um único posto fara a emissão do novo modelo, mas a previsão é que até o final do primeiro trimestre de 2024 todos os postos de identificação do Estado passem a adotar esse documento.
No final de novembro, o governo federal havia prorrogado pela segunda vez o prazo para adaptação, que agora termina na próxima quinta (11). De acordo com a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), ligada à Polícia Civil do Espírito Santo, as adequações necessárias já estão sendo finalizadas e a data definida pela União para a emissão do novo modelo do documento será cumprida. Ainda segundo o órgão, que é responsável pela emissão da identidade no Estado, durante a fase inicial, será observado o comportamento do sistema, que, futuramente, terá integrações ao governo federal, como a Receita Federal.
"Será utilizado um sistema totalmente novo e, nas primeiras semanas, os cadastros e emissões não serão disponibilizados para o público geral, ocorrendo de forma controlada, em um posto piloto, para um número limitado de pessoas que requererão a primeira via do documento e que não apresentarem nenhuma pendência no cadastro da Receita Federal, uma vez que, a partir de então, os sistemas estarão integrados", explica nota da PC enviada à reportagem, sem especificar onde será o posto piloto.
ES vai começar a emitir nova carteira de identidade na quinta-feira (11)
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Modelo atual é válido até 2032
A Carteira de Identidade Nacional propõe uma série de modernizações à identificação dos brasileiros. Mas não é necessário se desesperar para atualizar o documento. Como explica a PC, os modelos atuais do documento ainda terão validade até 2032.
"Destacamos que o cidadão não deve se preocupar ou ter pressa na emissão de sua Carteira de Identidade Nacional. Conforme art. 25 do Decreto Nº 10.977, as carteiras de identidade expedidas de acordo com os padrões anteriores ao decreto da CIN permanecerão válidas pelo prazo de 10 anos contados da emissão do decreto, ou seja, até o final de fevereiro de 2032", diz comunicado da polícia.
O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?
Você sabe de cor o número do RG, CPF, passaporte e carteira de trabalho? Mesmo se a resposta for sim, essa não é uma tarefa fácil. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem a proposta de, futuramente, reunir vários documentos de identificação em um só, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
A tendência é que todos os institutos de identificação dos Estados brasileiros atuem de forma integrada. De acordo com governo, o objetivo é levar cada pessoa a ter uma "carteira de identidade considerada o documento mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo", diz texto publicado no site do pasta.