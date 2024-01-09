Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

No final de novembro, o governo federal havia prorrogado pela segunda vez o prazo para adaptação, que agora termina na próxima quinta (11). De acordo com a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), ligada à Polícia Civil do Espírito Santo, as adequações necessárias já estão sendo finalizadas e a data definida pela União para a emissão do novo modelo do documento será cumprida. Ainda segundo o órgão, que é responsável pela emissão da identidade no Estado, durante a fase inicial, será observado o comportamento do sistema, que, futuramente, terá integrações ao governo federal, como a Receita Federal

"Será utilizado um sistema totalmente novo e, nas primeiras semanas, os cadastros e emissões não serão disponibilizados para o público geral, ocorrendo de forma controlada, em um posto piloto, para um número limitado de pessoas que requererão a primeira via do documento e que não apresentarem nenhuma pendência no cadastro da Receita Federal , uma vez que, a partir de então, os sistemas estarão integrados", explica nota da PC enviada à reportagem, sem especificar onde será o posto piloto.

Your browser does not support the audio element. ES vai começar a emitir nova carteira de identidade na quinta-feira (11)

>> VEJA TAMBÉM: CPF irregular barra emissão de nova carteira de identidade

Modelo atual é válido até 2032

A Carteira de Identidade Nacional propõe uma série de modernizações à identificação dos brasileiros. Mas não é necessário se desesperar para atualizar o documento. Como explica a PC, os modelos atuais do documento ainda terão validade até 2032.

"Destacamos que o cidadão não deve se preocupar ou ter pressa na emissão de sua Carteira de Identidade Nacional. Conforme art. 25 do Decreto Nº 10.977, as carteiras de identidade expedidas de acordo com os padrões anteriores ao decreto da CIN permanecerão válidas pelo prazo de 10 anos contados da emissão do decreto, ou seja, até o final de fevereiro de 2032", diz comunicado da polícia.

>> VEJA TAMBÉM: Carteira de Identidade Nacional é modernização que não pode mais esperar

O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

Você sabe de cor o número do RG, CPF, passaporte e carteira de trabalho? Mesmo se a resposta for sim, essa não é uma tarefa fácil. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem a proposta de, futuramente, reunir vários documentos de identificação em um só, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).