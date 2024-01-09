Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repercussão nacional

Polícia indicia jovem e adolescentes de Linhares por falas racistas em vídeo

A mulher de 19 anos foi indiciada pela prática de crime de racismo; as duas adolescentes, de 17 anos, foram indiciadas por ato infracional análogo ao crime de racismo
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

09 jan 2024 às 15:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 15:50

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu nesta terça-feira (9) o inquérito policial que investigava crime de racismo praticado, por meio da rede social, por uma jovem e duas adolescentes no município de Linhares, no Norte do Estado. 
Uma jovem de 19 anos, identificada como Cassiana Breda, e duas adolescentes, de 17 anos, passaram a ser investigadas por comentários racistas depois que gravaram um vídeo em que usavam pejorativamente a palavra "preto" durante uma "trend" (brincadeira tendência na internet).
Segundo a corporação, a jovem de 19 anos foi indiciada pela prática de crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de prisão. As duas adolescentes foram indiciadas por ato infracional análogo ao crime de racismo. O vídeo gravado por elas e todas as reportagens veiculadas na imprensa foram anexados à investigação da polícia. 
As jovens foram devidamente identificadas pela Polícia Civil e intimadas a comparecer na delegacia para serem interrogadas. Durante o interrogatório, elas foram orientadas pelos advogados a permanecerem em silêncio, segundo a corporação.
Polícia indicia jovem e adolescentes de Linhares por falas racistas em vídeo
Membros do Movimento Negro de Linhares e pessoas da comunidade também foram ouvidas pela PC e passaram as percepções sobre o caso.

Repercussão nacional

As três jovens passaram a ser investigadas por comentários racistas depois que gravaram um vídeo que foi postado e excluído pouco tempo depois, nas redes sociais. O vídeo gerou repercussão nacional e foi noticiado por muitos veículos de imprensa.
As meninas participam de uma brincadeira parecida com o "eu nunca?", mas 'atacando' umas as outras com histórias pessoais, que envolvem relacionamentos, amizades, entre outros temas. Quando era 'atacada', a pessoa precisaria se defender. E foi nesse contexto que as supostas ofensas surgiram.
Elas tecem comentários como: "Pelo menos eu não sou 'best' (termo para melhor amiga em inglês) de um desquerido que ainda é preto, e que na primeira oportunidade não me deu carona, para dar para uma feia"; "Pelo menos eu não tenho que dar satisfação para um menino preto"; Essa amizade com preto não vale nada, não".

O que diz a defesa das jovens

Procurado por A Gazeta, a defesa de uma das adolescentes e de Cassiana Breda manteve o posicionamento dado à reportagem na manhã desta terça-feira (9), informando que "os familiares, por meio da defesa, se manifestam dizendo que já se apresentaram à Polícia Civil e em momento oportuno todos os fatos serão esclarecidos”.
A reportagem também tentou contato com a família da outra adolescente, mas não houve retorno. A Gazeta ressalta que o espaço segue aberto para posicionamento das indiciadas. 

O que diz o MPES

Em nota enviada à reportagem nesta quarta-feira (10), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, informou que aguarda o recebimento do Inquérito Policial do caso, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Veja Também

Falas em vídeo: jovens suspeitas de racismo prestam depoimento em Linhares

Polícia vai investigar vídeo com falas supostamente racistas de jovens do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados