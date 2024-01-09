O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, disse que as três jovens que prestaram depoimento se valeram do direito de permanecer em silêncio em depoimento. Das duas que foram à unidade na segunda-feira, uma chegou acompanhada de quatro advogados, e a outra de três. Já a menor que foi depor nesta terça-feira chegou ao local com dois advogados, além do pai e da mãe dela. Segundo o delegado, os advogados das três decidiram fazer a defesa em juízo.

Em nota enviada para A Gazeta, os advogados de uma das menores e da jovem de 19 informaram que "os familiares, por meio da defesa, se manifestam dizendo que já se apresentaram à Polícia Civil e em momento oportuno todos os fatos serão esclarecidos”.

A reportagem também procurou a família da jovem que prestou depoimento nesta terça-feira, mas não conseguiu contato. Na segunda-feira, a informação era de que o posicionamento ocorreria após conversa com a defesa. Caso haja alguma nova informação em relação à manifestação da família, este texto será atualizado.

Your browser does not support the audio element. Falas em vídeo: jovens suspeitas de racismo prestam depoimento em Linhares

O que diz a Polícia Civil

16º Delegacia Regional de Linhares, onde jovens prestaram depoimento Crédito: Heber Tomaz

A Polícia Civil trata o caso como crime de Ação Penal Pública, ou seja, não necessita de denunciante para investigação. Segundo a corporação, um inquérito foi instaurado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares, e representantes do movimento negro da cidade também serão ouvidos. A previsão é de que a investigação seja concluída na quarta-feira (10) e encaminhada à Justiça.

Repercussão nacional: relembre o caso

As três jovens estão sendo investigadas por comentários racistas depois que gravaram um vídeo que foi postado e excluído pouco tempo depois, nas redes sociais. O vídeo já é de repercussão nacional. Nas imagens elas usam pejorativamente a palavra "preto" durante uma trend (brincadeira tendência na internet).

As meninas participam de uma brincadeira parecida com o "eu nunca?", mas 'atacando' umas as outras com histórias pessoais, que envolvem relacionamentos, amizades, entre outros temas. Quando era 'atacada', a pessoa precisaria se defender. E foi nesse contexto que as supostas ofensas surgiram.

Elas tecem comentários como: "Pelo menos eu não sou 'best' (termo para melhor amiga em inglês) de um desquerido que ainda é preto, e que na primeira oportunidade não me deu carona, para dar para uma feia"; "Pelo menos eu não tenho que dar satisfação para um menino preto"; Essa amizade com preto não vale nada, não".

Faculdade se manifesta