Acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo é interrompido Crédito: instagram @parquenacionaldocaparao

O Parque Nacional do Caparaó divulgou na segunda-feira (8) que a estrada de acesso de carros à portaria de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó capixaba, está interrompido. Segundo nota, publicada no site oficial do parque, estão providenciando a manutenção necessária para liberar o acesso o mais breve possível.

O motivo da interrupção do acesso é por conta das intensas chuvas das últimas semanas e, por conta disso, o trecho da estrada próximo ao acampamento da Macieira não apresenta condições de trafegar. Além de outros atrativos, a unidade de conservação abriga o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país.

Além do acesso pelo Espírito Santo, há outra portaria, pelo município de Alto Caparaó, no Estado de Minas Gerais, onde também funciona a sede administrativa do parque, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O Instituto foi procurado para mais informações, mas ainda não houve retorno.