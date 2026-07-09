Carro perde controle após colisão e invade tenda de obra da cratera na BR 262

Um carro atingiu uma tenda onde fica uma equipe que está trabalhando na obra da cratera da BR 262, no quilômetro 101, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (9) quando o motorista perdeu o controle após ter o veículo atingido na traseira por uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.





O acidente aconteceu na área que está fechada por conta das obras para reconstruir a pista onde se abriu uma cratera após uma chuva forte.





A reportagem de A Gazeta com um dos motoristas que passou pelo local que o acidente aconteceu por volta das 5h40. Segundo Anderson Meirelles, uma carreta que seguia atrás do carro bateu no veículo. Com isso, o motorista teria perdido o controle e atingiu a barraca. “Por sorte o trabalhador do pare e siga estava fora da barraca, senão teria o atingido”, disse.





Os envolvidos, seguindo a PRF, ficaram de registrar o acidente de forma online.