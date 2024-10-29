Carro de aplicativo despenca de escadaria e atinge casa em Vitória; vídeo

Um motorista de aplicativo de 34 anos perdeu o controle do carro ao tentar fazer uma manobra no final da rua Nossa Senhora da Penha, no bairro Bela Vista, em Vitória, e o veículo despencou escadaria abaixo, por volta das 8h desta terça-feira (29). O veículo derrubou um muro e ficou bastante danificado. Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta é possível ver os estragos (vídeo acima).
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, apurou que, na rua onde aconteceu o acidente, há apenas uma placa informando que não há saída. A única proteção no local é um trilho de trem que serviria para impedir acidentes. Segundo moradores ouvidos pela reportagem, o acidente não é o primeiro no local.
A enfermeira Laryssa de França, que é moradora da casa atingida, foi a primeira a socorrer o motorista que estava consciente. Segundo ela, o impacto acionou os airbags do veículo, que ficou bastante danificado. Um dos quartos da residência, onde dormia a sobrinha de Laryssa, ficou a poucos metros de ser atingido.