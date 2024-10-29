Acidente entre carro e carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

ATUALIZAÇÃO: O trânsito ficou totalmente interditado no trecho por mais de duas horas, e foi liberado por volta das 11h40. O texto foi atualizado.

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta no km 384 da BR 101, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (29), interditou totalmente a rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente. O motorista do carro foi socorrido com lesões graves e o motorista da carreta, sofreu ferimentos leves. No final da manhã, por volta de 11h40, o trânsito foi totalmente liberado.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 8h59, e, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal.

Às 11h40, a PRF informou que trânsito foi liberado. O condutor do veículo de passeio foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, e o motorista da carreta foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de Iconha.