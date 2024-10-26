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Pó branco muda paisagem de rodovia após acidente com carreta em Cachoeiro

Testemunhas contaram que motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra árvores às margens da rodovia; carga ficou espalhada na rodovia e o veículo destruído
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

26 out 2024 às 13:22

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 13:22

Cachoeiro
"Pó branco" ficou espalhado após acidente Crédito: Matheus Martins
Uma carreta carregada com pó de pedra, insumo para a fabricação de tintas, ficou destruída em um acidente na manhã deste sábado (26), na rodovia ES 486, entre os distritos de Gironda e Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Testemunhas informaram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, que o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra árvores às margens da rodovia.

Fotos do local do acidente

Uma morador da região informou que o motorista perdeu a direção do veículo no início da curva, invadiu a contramão e colidiu contra árvores no acostamento da pista. Segundo ele, esse não é o primeiro acidente no trecho este ano, tendo ocorrido cerca de seis. Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros informaram que não encontraram registro do acidente.

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