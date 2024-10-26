Pó branco muda paisagem de rodovia após acidente com carreta em Cachoeiro

Uma carreta carregada com pó de pedra, insumo para a fabricação de tintas, ficou destruída em um acidente na manhã deste sábado (26), na rodovia ES 486, entre os distritos de Gironda e Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Testemunhas informaram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, que o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra árvores às margens da rodovia.