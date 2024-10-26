Jovem é assassinado com requintes de crueldade em assentamento do MST no ES

Ainda segundo a Polícia Militar, a primeira vítima ferida, que não teve o nome e nem a idade divulgados, foi encontrada em uma casa próxima, com um tiro na nádega, e foi socorrida para um hospital da região.

A Polícia Científica comunicou que o corpo de Erivelton Monteiro de Jesus, de 19 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.