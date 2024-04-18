Carreta pega fogo após capotar na BR 259 em Colatina; veja vídeo

Uma carreta que transportava uma estrutura de concreto pegou fogo após tombar em um acidente no km 27 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (18), por volta de 1h. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu ileso.
Por conta do tombamento, com o veículo ocupando parte da pista no sentido de Colatina a João Neiva, o trânsito ficou em pare-e-siga. Por volta das 6h30, o fluxo foi totalmente interrompido para que a carreta fosse removida para o acostamento. A operação foi concluída às 7h30, quando a estrada foi liberada novamente.
Não há mais informações sobre o que causou o acidente. Segundo a PRF, não houve registro de danos à rodovia. Em imagens, foi possível ver a carreta praticamente destruída pelo capotamento e as chamas.