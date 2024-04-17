PM usa arma de choque para prender homem que ameaçou ex em Pedro Canário

Policiais militares precisaram utilizar uma arma de choque para imobilizar e prender um homem que ameaçou a ex-companheira de morte em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo . O caso aconteceu durante um patrulhamento dos agentes no Centro da cidade, na manhã desta quarta-feira (17). O nome do suspeito não foi divulgado.

Em conversa com os policiais, a ex-companheira do suspeito relatou que o homem havia entrado local de trabalho da vítima para agredi-la.

A mulher disse ainda que, na noite anterior, estava em um estabelecimento comercial quando o suspeito chegou em uma motocicleta e a agrediu com tapas.

Na manhã desta quarta-feira, durante patrulhamento no Centro, os militares foram abordados por funcionários de uma loja que disseram que o homem, que havia ameaçado a ex-companheira no dia anterior, estava na garagem de um supermercado, do outro lado da rua.

Os policiais foram até lá e localizaram o suspeito, identificado pela ex-companheira como o autor das ameaças. A equipe deu voz de abordagem ao homem, que tentou usar a motocicleta para fugir, mas foi impedido. Ele começou a dizer que não se renderia.

Nesse momento, segundo a PM, foi preciso utilizar gás de pimenta, porém, por causa da distância que o suspeito estava, o gás não teve efeito. "Os policiais insistiram na ordem de abordagem, mas o indivíduo se recusou, proferiu ameaças aos militares, informando que já havia sido preso antes e que se vingaria, momento em que virou de costas. O policial utilizou um dispositivo elétrico incapacitante (arma de choque), o que fez com que o suspeito caísse", afirmou a corporação.

Ainda de acordo com a Polícia Militar , no momento em que os agentes algemavam o suspeito, o homem ainda feriu o dedo de uma delas.