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PM usa arma de choque para prender homem que ameaçou ex em Pedro Canário

A vítima chegou a ser agredida no dia anterior; nesta quarta-feira (17), o suspeito foi até o local de trabalho dela, no Centro do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2024 às 18:11

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 18:11

Policiais militares precisaram utilizar uma arma de choque para imobilizar e prender um homem que ameaçou a ex-companheira de morte em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu durante um patrulhamento dos agentes no Centro da cidade, na manhã desta quarta-feira (17). O nome do suspeito não foi divulgado. 
Em conversa com os policiais, a ex-companheira do suspeito relatou que o homem havia entrado local de trabalho da vítima para agredi-la.
A mulher disse ainda que, na noite anterior, estava em um estabelecimento comercial quando o suspeito chegou em uma motocicleta e a agrediu com tapas. 
Na manhã desta quarta-feira, durante patrulhamento no Centro, os militares foram abordados por funcionários de uma loja que disseram que o homem, que havia ameaçado a ex-companheira no dia anterior, estava na garagem de um supermercado, do outro lado da rua.
Os policiais foram até lá e localizaram o suspeito, identificado pela ex-companheira como o autor das ameaças. A equipe deu voz de abordagem ao homem, que tentou usar a motocicleta para fugir, mas foi impedido. Ele começou a dizer que não se renderia.
Nesse momento, segundo a PM, foi preciso utilizar gás de pimenta, porém, por causa da distância que o suspeito estava, o gás não teve efeito. "Os policiais insistiram na ordem de abordagem, mas o indivíduo se recusou, proferiu ameaças aos militares, informando que já havia sido preso antes e que se vingaria, momento em que virou de costas. O policial utilizou um dispositivo elétrico incapacitante (arma de choque), o que fez com que o suspeito caísse", afirmou a corporação.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, no momento em que os agentes algemavam o suspeito, o homem ainda feriu o dedo de uma delas.
O homem foi contido e levado ao Hospital Menino Jesus, para que os dardos da arma de choque fossem retirados. Logo em seguida, ele foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para informações sobre os procedimentos adotados na delegacia. Em nota, a corporação informou que "o suspeito, de 42 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por injúria e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e lesão corporal, resistência, desobediência e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional".

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