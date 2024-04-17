Açougueiro é preso em Vitória por tentativa de latrocínio e dever pensão

Um açougueiro de 39 anos foi detido na noite desta segunda-feira (15), na Praia do Canto, em Vitória, devido a um mandado de prisão por tentativa de latrocínio e um por não pagar pensão terem sido identificados pela Guarda Municipal durante uma abordagem.

Segundo a corporação, o suspeito estava dirigindo pela região e começou a ser acompanhado pela equipe de inteligência da corporação até o momento da abordagem. Neste momento, os guardas teriam localizado pela Gerência de Inteligência um mandado de prisão por roubo e tentativa de latrocínio, expedido em abril de 2023 no município de João Neiva, no norte do Espírito Santo, e um segundo mandado por não pagamento de pensão, expedido em Minas Gerais.