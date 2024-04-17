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Na Praia do Canto

Açougueiro é preso em Vitória por tentativa de latrocínio e dever pensão

Suspeito de 39 anos foi abordado pela Guarda Municipal na noite de segunda-feira (15); contra ele havia dois mandados de prisão: de João Neiva e outro de Minas Gerais
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

17 abr 2024 às 09:18

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 09:18

Um açougueiro de 39 anos foi detido na noite desta segunda-feira (15), na Praia do Canto, em Vitória, devido a um mandado de prisão por tentativa de latrocínio e um por não pagar pensão terem sido identificados pela Guarda Municipal durante uma abordagem.
Segundo a corporação, o suspeito estava dirigindo pela região e começou a ser acompanhado pela equipe de inteligência da corporação até o momento da abordagem. Neste momento, os guardas teriam localizado pela Gerência de Inteligência um mandado de prisão por roubo e tentativa de latrocínio, expedido em abril de 2023 no município de João Neiva, no norte do Espírito Santo, e um segundo mandado por não pagamento de pensão, expedido em Minas Gerais.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se há mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até o momento.

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