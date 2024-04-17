Ataque a tiros perto de cemitério deixa um morto e 2 feridos em Cariacica

Muro de cemitério ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida Crédito: Oliveira Alves

Um jovem de 25 anos foi morto durante um ataque a tiros no bairro Aparecida, em Cariacica , na noite de terça-feira (16). Outros dois homens, de 20 e 41 anos, também acabaram baleados, mas foram socorridos. O crime aconteceu na frente do Cemitério Santo Agostinho e deixou os moradores muito assustados.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas revelaram que os atiradores estavam dentro de um veículo preto. Eles passaram, quatro deles desceram e dispararam, atingindo as três pessoas que estavam perto do cemitério. Muros de casas também ficaram com marcas dos projéteis.

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, foram tantos disparos que, com medo, os moradores chegaram a abaixar dentro das próprias casas.

Lucas Coswosk Bahia morreu no local. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , ele estava com tantas perfurações pelo corpo que não foi possível saber a quantidade. Os outros dois baleados foram levados para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage e depois transferidos para um hospital.

Lucas Coswosk Bahia, de 25 anos, morto a tiros no bairro Aparecida, em Cariacica Crédito: Acervo familiar

O de 20 anos – que, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), já foi preso por tráfico de drogas – foi atingido na nádega e na mão. O homem de 41 anos ficou ferido no joelho. Os atiradores fugiram após o crime. No local, ninguém soube informar a motivação para os tiros.

Lucas era filho do líder comunitário Geneci Bahia de Souza, morto dentro do centro comunitário do bairro Aparecida em fevereiro de 2010. Na época, ele seria candidato a vereador e, segundo a polícia, foi morto por outro candidato porque estava atrapalhando os planos políticos desse criminoso.

A mãe do jovem conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela disse que, desde a morte do pai, Lucas lutava contra a depressão.