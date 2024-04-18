ES recebe alerta de chuvas intensas para 49 cidades; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo (de perigo potencial) de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso tem vigência da tarde desta quinta-feira (18), a partir de 12h, até as 23h59, e é válido para a Sul e o Noroeste do Estado, além da Região Serrana e Grande Vitória.