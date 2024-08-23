Carreta com chapas de granito tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

O tombamento aconteceu no km 385,4 da rodovia, próximo a uma curva, na localidade de Capim Angola. Uma equipe da PRF segue no local, com a Eco101, para remoção do veículo. A concessionária informou que às 10h a pista foi totalmente bloqueada para remoção do veículo, e às 10h55 a pista foi totalmente liberada.