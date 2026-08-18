Carreta com ácido sulfúrico tomba e motorista sofre queimaduras em Colatina

Uma carreta que transportava ácido sulfúrico tombou na ES-248, que liga Colatina a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (18). O acidente ocorreu no trecho próximo da entrada de Marilândia. De acordo com informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o ácido se espalhou na pista e o motorista sofreu queimaduras.





O Corpo de Bombeiros informou que o condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital. Segundo a corporação, o veículo havia saído de Minas Gerais.





O trânsito no trecho seguiu sem alterações. Uma equipe especializada no atendimento a emergências com produtos perigosos da corporação e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) atuaram na ocorrência.





O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionado para acompanhar a situação. Em nota, o órgão informou que a estimativa é de que cerca de 36 toneladas de ácido sulfúrico tenham vazado da carreta após o acidente, mas o produto não atingiu o córrego localizado na região.





Segundo o Iema, a carreta será retirada do local nesta quarta-feira (19) e, na sequência, será iniciada a limpeza da pista.