Cariacica terá dois fins de semana com shows de graça; veja programação

Swing & Simpatia é uma das atrações do Puxadinho Moxuara Crédito: Divulgação

Cariacica contará com shows de graça durante dois fins de semana, dentro da programação do Puxadinho Moxuara, no Shopping Moxuara, no bairro São Francisco. O evento acontece de sexta (3) a domingo (5), como também de 10 a 12 de novembro. Serão seis apresentações musicais - com direito a atração nacional - , um espetáculo que marca a chegada de Papai Noel, atrações para crianças e gastronomia.

Breno & Bernardo abrem os "trabalhos" na sexta (3), a partir das 19 horas. No sábado (4), tem a chegada de Papai Noel ao shopping, às 18 horas, e, a partir das 20h, o grupo Nesse Clima sobe ao palco. No domingo (5), tem Rickson Maioli encerrando a primeira semana.