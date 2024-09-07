Candidato do PSB à Prefeitura de Itaguaçu denuncia vandalismo em comitê

Darly Dettmann denunciou vandalismo em comitê Crédito: Reprodução

O candidato à Prefeitura de Itaguaçu pelo PSB, Darly Dettmann , fez uma denúncia à polícia após ter os vidros da entrada de seu comitê de campanha destruídos na cidade no Noroeste do Estado. Ele afirmou ter registrado boletim de ocorrência sobre o caso neste sábado (7).

O caso aconteceu na madrugada de quinta (5) para sexta-feira (6). Em conversa com A Gazeta, o também ex-prefeito da cidade por dois mandatos relatou que nada foi levado e nenhum objeto que pudesse ser usado para quebrar o vidro foi encontrado no local. Ele disse que militantes passaram a ficar no imóvel para impedir furtos, já que o local ainda continua aberto, após a vidraça ter sido quebrada.

Segundo o candidato, o episódio ocorreu em um momento de alta movimentação na cidade, em meio à realização da 20ª Fitac (Festa Itaguaçuense das Culturas), que vai até domingo (8).

“Uma triste realidade que estamos vivendo. Nosso comitê amanheceu destruído, quebrado, depredado. Nós não podemos conviver com essa realidade da hostilidade, da violência e do vandalismo. Não é quebrando as coisas dos outros que se consegue o resultado que a gente precisa”, disse Dettmann, em vídeo publicado nas redes sociais, em frente ao local.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu. E acrescentou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", completa a nota.