Caminhão desvia de árvore, atinge moto e motociclista morre em Alegre

Motorista desvia de árvore e atinge motociclista em Alegre Crédito: Polícia Militar



Um motociclista de 59 anos morreu após ser atingido por um caminhão que desviou de uma árvore caída na ES 181, em Anutiba, interior de Alegre , na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Sebastião Nunes Vieira Filho, morreu no local da batida.

No local, para os policiais militares, o condutor do caminhão contou que se deparou com uma árvore caída na pista e ao desviar bateu na lateral da motocicleta, que vinha no sentido contrário, sendo que o piloto caiu após o acidente. Ele contou que prestou socorro, ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares contaram aos militares que a árvore teria caído ainda na madrugada. A motocicleta foi removida por estar com o licenciamento em atraso e o motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo como resultado zero.