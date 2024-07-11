Caminhão desvia de árvore, atinge moto e motociclista morre em Alegre

Um motociclista de 59 anos morreu após ser atingido por um caminhão que desviou de uma árvore caída na ES 181, em Anutiba, interior de Alegre, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Sebastião Nunes Vieira Filho, morreu no local da batida.
No local, para os policiais militares, o condutor do caminhão contou que se deparou com uma árvore caída na pista e ao desviar bateu na lateral da motocicleta, que vinha no sentido contrário, sendo que o piloto caiu após o acidente. Ele contou que prestou socorro, ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Populares contaram aos militares que a árvore teria caído ainda na madrugada. A motocicleta foi removida por estar com o licenciamento em atraso e o motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo como resultado zero.
Segundo a Polícia Científica (PCIES) a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.