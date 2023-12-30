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Acidente

Caminhão-baú tomba e carga é saqueada na BR 101, em Itapemirim

Publicado em

30 dez 2023 às 18:09
Um caminhãobaú tombou na BR 101, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (30). Segundo a Eco 101, ninguém se feriu e não houve interdição de pista. Momentos após o acidente, motoristas registram imagens de pessoas saqueado a carga e colocando em carros às margens da rodovia. Não há informações sobre o tipo da carga que estava no caminhão.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o acidente aconteceu no km 400,5, sentido norte, em Itapemirim e foi registrado às 13h54. Guincho, ambulância e viatura de inspeção estiveram no local.
A Polícia Rodoviária Federal foi procurada pela reportagem para mais informações, mas a corporação disse não havia dados dos fatos.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Publicado em 03/08/2026 às 19:00
Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha
Redes sociais

Uma carreta carregada com contêineres tombou na tarde desta segunda-feira (3), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o motorista não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve interdição da pista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Rio Bananal

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 8 e 12 anos no ES

Publicado em 03/08/2026 às 18:17

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.


De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.


Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas, 

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Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Motociclista é arremessada após colisão com caminhonete em Nova Venécia

Publicado em 03/08/2026 às 17:26

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de sábado (1º), na Avenida Guanabara. Após o impacto, a mulher foi arremessada na pista e o motorista fugiu sem prestar socorro.


De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma motoneta na via enquanto o filho e a namorada dele seguiam em uma motocicleta ao lado. Em seguida, uma caminhonete passou a trafegar atrás dos veículos, buzinando de forma insistente e sinalizando intenção de ultrapassar. Segundo a mulher, o carro tentou ultrapassar entre as duas faixas de rolamento, em alta velocidade, e atingiu lateralmente com a motoneta. 


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, a motociclista é arremessada ao solo junto com o veículo. (Veja acima)


A PM informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital São Camilo e que a caminhonete não foi localizada. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência em uma delegacia nem acionamento da corporação.

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Dois motociclistas morrem após acidente na ES 381, em Nova Venécia

Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.

Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Um homem e uma mulher

Dois corpos são encontrados em área de mata em Cariacica

Publicado em 03/08/2026 às 16:49

Dois corpos foram encontrados em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, em Cariacica, nesta segunda-feira (3). A Polícia Militar esteve no local após uma denúncia e encontrou os corpos de um homem, de 22 anos, e de uma mulher, de 21.


A Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia. Até o momento, ninguém foi preso.


O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
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Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Publicado em 03/08/2026 às 13:53

Um incêndio atingiu uma área de plantação de eucalipto e se espalhou para um pasto no bairro São Francisco, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou próximo a residências, mas ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida.


A corporação informou que foi acionada por volta das 15h30 para combater as chamas.


Na manhã desta segunda-feira (3), uma equipe da TV Gazeta Norte estiveram no local e encontraram a vegetação completamente queimada, com cinzas espalhadas e algumas árvores ainda soltando brasas, indicando que o incêndio havia sido controlado havia poucas horas.


*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem é morto a tiros após confusão em bar de São Mateus

Publicado em 03/08/2026 às 11:34

Um homem de 39 anos foi morto a tiros após uma confusão em um bar na localidade de Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a discussão começou depois que a vítima teria importunado companheira de outro cliente do estabelecimento.


Ainda conforme os relatos, após a confusão, o homem cuja companheira teria sido importunada deixou o bar. Pouco depois, a vítima também saiu do local. Testemunhas afirmaram que ela estava com uma faca e apresentava comportamento alterado.


Do lado de fora, dois homens, apontados por testemunhas como envolvidos com o tráfico de drogas na região, se aproximaram da vítima. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram.


A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Discussão em bar

Idoso é espancado por grupo em Boa Esperança e um suspeito é preso

Publicado em 03/08/2026 às 10:34

Um idoso ficou gravemente ferido após ser espancado por um grupo de quatro pessoas em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (1º), após uma discussão, e um homem de 29 anos foi preso suspeito de participar das agressões. Um adolescente de 17 anos também foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.  


Segundo a Polícia Militar a vítima relatou que se desentendeu com algumas pessoas em um bar e, ao voltar para casa, foi seguida pelo grupo. Quando tentava entrar na residência, foi atacada com pedaços de madeira.


O idoso sofreu cortes profundos na cabeça, escoriações nas mãos e sangramentos no ouvido e no nariz. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Cristo Rei. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.


Durante as buscas, os policiais localizaram dois suspeitos. Conforme a PM, o homem de 29 anos confessou participação nas agressões e alegou que a vítima teria importunado mulheres e crianças. No entanto, segundo a corporação, ele não apresentou provas nem indicou supostas vítimas que confirmassem essa versão.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta com pedras tomba na BR 101 e deixa motorista ferido em Aracruz

Publicado em 03/08/2026 às 09:18
Acidente aconteceu no domingo (2), na altura de Jacupemba
Careta que tombou em Aracruz transportava pedras fragmentadas Leitor | A Gazeta

O acidente aconteceu por volta das 19h30. O motorista foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas o nome da unidade e o estado de saúde dele não foram divulgados. Durante a remoção da carreta, o trânsito na BR 101 foi afetado. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 22h.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Publicado em 02/08/2026 às 18:27

A Polícia Militar evitou que um homem, suspeito de praticar atos obscenos na presença de três crianças, fosse linchado no meio da rua por populares na noite de sábado (1º), em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Para conter a confusão e controlar o tumulto, as equipes utilizaram spray de pimenta.


De acordo com a corporação, após receber as denúncias, os militares encontraram moradores revoltados tentando localizar o suspeito. Durante as buscas, o homem foi encontrado pela guarnição.


Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o início de uma briga entre o suspeito e um dos moradores. Já outro registra um tumulto na rua no momento da abordagem policial.


O homem foi levado à Delegacia de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Moradora é ferida

Caminhão bate em carro e acaba invadindo casa em Jaguaré

Publicado em 02/08/2026 às 16:51
Caminhão invade casa após colisão e deixa moradora ferida em Jaguaré
Caminhão invade casa após colisão e deixa moradora ferida em Jaguaré Viviane Maciel

Um caminhão após bater em um carro acabou invadindo uma residência na manhã deste domingo (2), no bairro Palmital, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. Parte do imóvel foi destruída com a colisão. Segundo informações da Polícia Militar à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, uma moradora da residência ficou ferida.


O motorista do caminhão contou aos militares que seguia pela rua quando foi surpreendido por um automóvel que saiu de uma rua transversal. Após bater, o condutor disse ter perdido o controle da direção. O teste do bafômetro do caminhoneiro deu negativo. Já o motorista do outro veículo deixou o local antes da chegada da PM.


O autônomo Mateus Santos de Jesus, que mora na parte de baixo da residência atingida, contou que o acidente aconteceu por volta das 9h. Ele havia acabado de entrar em casa, quando ouviu o impacto.


O morador disse ainda à reportagem que a moradora ferida vive na parte superior do imóvel, local atingido pelo veículo. Ela foi socorrida consciente e levada para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela nem sobre o paradeiro do outro motorista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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