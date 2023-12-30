Caminhão-baú tomba e carga é saqueada na BR 101, em Itapemirim

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.





De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.





Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas,