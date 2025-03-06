Briga entre vizinhos acaba em agressão com foice e prisão no ES

Uma confusão entre dois vizinhos terminou com um preso e o outro ferido em Iúna, na região do Caparaó capixaba, na quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para ir ao hospital da cidade e a vítima de 34 anos contou ter sido agredida com golpes de foice dados pelo vizinho, de 54 anos.

Com a descrição fornecida, os policiais conseguiram localizar o suspeito, que confessou o crime. No entanto, alegou legítima defesa e disse que o outro homem estava com uma faca no momento da discussão. Ele foi levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio. O motivo da briga, porém, não foi revelado.