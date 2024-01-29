BR 262 é liberada após deslizamento de terra em Domingos Martins

Local foi limpo e liberado para o trânsito de veículos nesta segunda (29)

19h40 - ⚠️Atualização: ✅ km 87 da BR 262 - Domingos Martins (próximo de Aracê) - Pista totalmente liberada nos dois sentidos. pic.twitter.com/58Sot8zrSe

Local estava em sistema de pare e siga, até que toda a limpeza da pista fosse feita. Confira mais sobre o caso nas reportagens abaixo: