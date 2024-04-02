BR 101: Rodovia do Contorno é interditada após acidente em Cariacica

Um acidente entre uma carreta e dois carros de passeio no km 283 da BR 101 , trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica , provocou a interdição da pista no sentido Serra na manhã desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), o trânsito está fluindo por meio de desvio pela pista lateral e não houve vítimas. Ainda durante a tarde, o tráfego seguia prejudicado.

O trecho fica na altura de Padre Mathias. Os motoristas de dois veículos e a passageira de um dos carros conversaram com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta. "A gente estava trafegando no sentido Cariacica/ Viana quando o cavalinho da carreta perdeu o controle e subiu derrubando o gelo baiano. Destroços de concreto e parte da carreta vieram para cima da gente e atingiram o nosso carro", disse Clemente Dias, que dirigia um dos veículos.

O motorista da carreta, João Batista de Souza, disse que ouviu um barulho e, logo em seguida, perdeu o controle do veículo. "Não sei se foi o pneu ou a barra de direção, só não consegui mais segurar o caminhão. Graças a Deus ninguém se feriu", declarou. Passageira do outro carro atingido, a dona de casa Maria Aparecida Fraga estava acompanhada de três parentes. "Vimos só quando a carroceria do caminhão atravessou a pista e pegou a gente. O carro girou na pista e nós só agradecemos a Deus pelo livramento. Ninguém se feriu."

A Eco101, concessionária que administra o trecho, enviou uma nota afirmando que "a ocorrência foi registrada às 7h42 e envolveu uma carreta e dois veículos de passeio no km 283, no Contorno de Vitória. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF. O tráfego sentido norte segue pelas faixas laterais e sentido sul com desvio de faixa na pista principal. A ocorrência segue em andamento".