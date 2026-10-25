Bolão do ES leva R$ 60 mil na quina da Mega; prêmio acumulou e vai a R$ 300 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente e a premiação pode chegar a R$ 300 milhões na segunda-feira (26). No Espírito Santo, três apostas acertaram a quina. Duas, em Cariacica e Rio Bananal, fizeram um cartão simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 30.318. Já um bolão de Nova Venécia, com 18 cotas, fez um cartão com sete dezenas e vai receber R$ 60.636. o sorteio foi antecipado para a noite de sábado por causa do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25).





Os números sorteados foram: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.





A última semana do mês de outubro terá sorteios diários da Mega-Sena. A chamada “Mega Semana Outubro Rosa” começa no dia 26 de outubro e vai até 30 de outubro, sexta-feira.





A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6.