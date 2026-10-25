Dia do Macarrão: veja dicas de pratos para comemorar a data no ES

Celebrado há mais de 30 anos em 25 de outubro, o Dia do Macarrão, ou Dia Mundial da Massa, exalta um dos principais símbolos gastronômicos da Itália.





Muito apreciada pelos capixabas, em especial os que pertencem ao numeroso grupo de descendência italiana, a pasta é lembrada por HZ neste domingo (25) com uma lista de dar água na boca.





Nela reunimos três dicas imperdíveis de pratos que fazem sucesso em restaurantes de Vitória e Vila Velha. Veja abaixo quais são eles, em detalhes, e escolha o seu favorito!