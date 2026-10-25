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Tradição italiana

Dia do Macarrão: veja dicas de pratos para comemorar a data no ES

O espaguete ao carbonara é uma das dicas de HZ para quem quer comemorar a data, 25 de outubro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 08:00

Celebrado há mais de 30 anos em 25 de outubro, o Dia do Macarrão, ou Dia Mundial da Massa, exalta um dos principais símbolos gastronômicos da Itália. 


Muito apreciada pelos capixabas, em especial os que pertencem ao numeroso grupo de descendência italiana, a pasta é lembrada por HZ neste domingo (25) com uma lista de dar água na boca.   


Nela reunimos três dicas imperdíveis de pratos que fazem sucesso em restaurantes de Vitória e Vila Velha. Veja abaixo quais são eles, em detalhes, e escolha o seu favorito!

1

Para fãs de carbonara

De origem romana, o espaguete ao carbonara é um dos pratos mais icônicos da Itália. No Espírito Santo, a receita mais próxima da original, que não contém creme de leite ou bacon, faz parte do menu na Spaghetti Trattoria. O restaurante italiano, que está na ativa há quarenta anos e conta com unidades em Vitória e Vila Velha, serve o carbonara clássico, feito com queijos pecorino e parmesão, guanciale (embutido de bochecha de porco), gemas de ovo e pimenta-do-reino moída na hora (R$ 88, individual). Horário neste domingo (25): das 11h30 às 15h30. Mais informações: @spaghettitrattoria.  

Espaguete ao carbonara clássico do restaurante Spaghetti Trattoria
Espaguete ao carbonara clássico. Foto: Reprodução/Instagram @spaghettitrattoria

2

Nhoque irresistível

O nhoque com fonduta de brie e lascas de trufa que acompanha o pernil de cordeiro cozido em baixa temperatura (R$ 192, individual) no Oriundi é uma das opções mais elegantes do cardápio. Quem não resiste a essas clássicas bolinhas de massa, encontra no prato aconchego e uma combinação de sabores marcantes que faz dele uma pedida obrigatória. O restaurante, fundado há 33 anos pelo chef Juarez Campos, fica em Santa Lúcia, Vitória. Horário neste domingo (25): 11h30 às 15h. Mais informações: @restaurante.oriundi.     

Nhoque na fonduta de brie e trufas com pernil de cordeiro do Oriundi
Nhoque na fonduta de brie e trufas com pernil de cordeiro. Foto: Reprodução/Instagram @retsaurante.oriundi

3

Massa fresca artesanal

No restaurante Vila Rusticana, em Vila Velha, um dos pratos mais pedidos é o ravióli de abóbora na manteiga e sálvia com pistache, acompanhado por medalhão de filé ao molho de gorgonzola (R$ 108, individual). Parte do sucesso da receita se deve ao frescor da massa, como explica a chef Daniela Pitol. "Usamos uma alta concentração de gema, o que traz uma coloração bem amarelinha, e também farinha importada. Todas as massas são feitas por nós, manualmente", explica. Neste domingo (25), das 19h às 23h, as mesas que consumirem acima de R$ 300 levarão para casa massa fresca, em comemoração ao Dia Mundial do Macarrão. Mais informações: @vilarusticana.    

Ravióli de abóbora na manteiga e sálvia com pistache e medalhão de filé do restaurante Vila Rusticana
Ravióli de abóbora na manteiga e sálvia com pistache e medalhão de filé. Foto: Reprodução/Instagram @vilarusticana

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